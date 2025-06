FOTO Referendum | si insediano i seggi domani e lunedì al voto Ecco come votare

Sei pronto a partecipare attivamente alla vita democratica del Paese? Domani e lunedì si svolgono le operazioni di voto per cinque importanti referendum abrogativi, che coinvolgono tutti gli elettori italiani. Con procedure semplici e chiare, potrai esprimere il tuo parere su norme fondamentali. Ricorda: ogni quesito è rappresentato da una scheda di colore diverso. Gli elettori possono esercitare il loro diritto di voto…

Tempo di lettura: < 1 minuto I cinque quesiti referendari riguardano tutti gli elettori italiani.Oggi l’insediamento dei seggi alle 16. Domani dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15 le operazioni di voto. Sì vota per cinque referendum abrogativi, proposti per abrogare (cioè cancellare) parzialmente o totalmente delle norme in vigore. Ogni quesito referendario sarà riportato su una scheda elettorale di colore diverso. Gli elettori possono scegliere tra SÌ (per abrogare la norma) o NO (per mantenerla). 1. Reintroduzione dell’articolo 18 per i licenziamenti illegittimi 2. Eliminazione del tetto massimo all’indennità per licenziamenti nelle piccole imprese 3. 🔗 Leggi su Anteprima24.it