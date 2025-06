Forza Italia a Catania rilancia sulle riforme | Più democrazia per la Provincia e sostegno ai Comuni

Forza Italia a Catania si impegna a rilanciare le riforme, promuovendo una maggiore democrazia per la provincia e un sostegno concreto ai comuni. Oggi, durante la riunione della segreteria provinciale, presieduta dall’eurodeputato Marco Falcone, si è rafforzato l’impegno a costruire un futuro più solido e partecipativo per il territorio. È il momento di mettere in campo azioni concrete che facciano la differenza per cittadini e istituzioni.

Si è tenuta oggi a Catania la riunione della segreteria provinciale di Forza Italia, presieduta dall'eurodeputato e segretario del partito Marco Falcone. All'incontro hanno preso parte i rappresentanti della deputazione nazionale e regionale, insieme a sindaci, amministratori locali e dirigenti.

In questa notizia si parla di: Forza Italia Catania Rilancia

