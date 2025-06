Scopri il sorprendente legame tra formaggi stagionati e salute: un concentrato naturale di amminoacidi essenziali. La stagionatura prolungata trasforma i formaggi in alimenti “vivi”, ricchi di proteine che si evolvono nel tempo, offrendo nutrienti fondamentali per il nostro organismo. Con l’avanzare dell’età, garantire un apporto adeguato di questi aminoacidi diventa ancora più cruciale. La fase anabolica, infatti, sostiene il mantenimento della massa muscolare e il benessere generale.

LE PROTEINE DEL FORMAGGIO La stagionatura oltre i 36 mesi di un formaggio a pasta dura lo trasforma in un alimento “vivo”, capace di modificarsi nel tempo. Questo processo comporta una progressiva degradazione della caseina (la principale proteina del latte e del formaggio) e la conseguente formazione di amminoacidi liberi, fondamentali per l’organismo umano. L’importanza della fase anabolica. Con l’avanzare dell’età, è essenziale garantire un adeguato apporto quotidiano di amminoacidi per mantenere attiva la fase anabolica, ovvero quella costruttiva del nostro corpo, responsabile della sintesi proteica. 🔗 Leggi su Lortica.it