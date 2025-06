forlì presenta domanda di iscrizione alla serie c 2025 26 in attesa del verdetto covisoc

Il Forlì ha compiuto il primo importante passo verso la Serie C 2025-26, depositando ufficialmente la domanda di iscrizione e tutta la documentazione richiesta. Ora, l’attenzione si sposta sulla Covisoc, chiamata a esaminare e confermare la regolarità delle pratiche. L’attesa del verdetto sarà decisiva: il futuro del club è ora nelle mani di questa fase di verifica, che potrebbe determinare il loro ingresso nel prossimo campionato.

Il primo passo è stato compiuto. In ottemperanza al termine perentorio del 6 giugno, il Forlì ha provveduto a depositare, presso la segreteria della Lega Pro in Firenze, la domanda di iscrizione al campionato di serie C 2025-26, corredata dall'ampia e articolata documentazione necessaria ai fini dell'ottenimento delle Licenze Nazionali. La palla passa adesso alla Covisoc, che sarà chiamata a verificare la regolarità delle domande presentate. L'organo di vigilanza avrà tempo una settimana: entro il 13 giugno, infatti, dovrà comunicare gli esiti. Le società ritenute 'non idonee' avranno a loro volta 4 giorni di tempo per presentare ricorso, che quindi dovrà essere inoltrato entro e non oltre le ore 19 del 17 giugno.