Fontana di Trevi assolti gli attivisti di Ultima Generazione

Nell’eco del coraggio e della speranza, il tribunale di Roma ha assolvuto nove attivisti di Ultima Generazione, tra cui Beatrice Pepe, per l’azione simbolica alla Fontana di Trevi. La decisione respinge le accuse e riconosce il valore del loro messaggio: un richiamo urgente alla lotta contro il cambiamento climatico. Un risultato che accende nuove speranze per chi si batte per un futuro più sostenibile e consapevole, dimostrando che la voce dei cittadini può fare la differenza.

Il tribunale monocratico di Roma, presieduto dal giudice Alfonso Sabella, ha assolto nove attivisti del movimento ambientalista Ultima Generazione, tra cui l’aretina Beatrice Pepe, per l’azione dimostrativa alla Fontana di Trevi del maggio 2023. Gli imputati erano accusati di aver versato un liquido nero a base di carbone vegetale nell’acqua della celebre fontana, esponendo uno striscione con la scritta “Non paghiamo il fossile” e intonando slogan come “Il nostro Paese sta morendo”. La Procura di Roma aveva contestato il reato di “deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici” ai sensi dell’articolo 518 duodecies del Codice Penale. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Fontana di Trevi, assolti gli attivisti di Ultima Generazione: “Il fatto non sussiste”

