Fondi bloccati dai ministeri lo Spid rischia di diventare a pagamento | cosa cambia per i cittadini dal mese di luglio

A luglio, il sistema SPID potrebbe passare dall'essere gratuito a diventare un servizio a pagamento per i cittadini italiani. Questa svolta si verifica a causa del blocco dei fondi pubblici di 40 milioni di euro, essenziali per mantenere il servizio gratuito. Una notizia che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui accediamo ai servizi pubblici online, portando con sé importanti ripercussioni per milioni di utenti. Ma cosa comporta davvero questa novità ?

È un servizio praticamente fondamentale per accedere a quasi tutti i servizi pubblici. Eppure da luglio lo Spid, cioè il sistema pubblico di identità digitale, rischia di diventare a pagamento per tutti i cittadini. E ciò perché, ad oggi, risultano ancora bloccati i finanziamenti pubblici da 40 milioni di euro previsti da un decreto del 2023 e destinati agli operatori che forniscono il sistema di identità digitale per i servizi online della Pubblica amministrazione. La notizia è stata confermata al quotidiano Repubblica dall’Agenzia Italia Digitale, l’ente governativo che si occupa di Spid. Il blocco dei fondi è da imputare al “ rimpallo burocratico tra vari ministeri ” del decreto fino al marzo scorso. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fondi bloccati dai ministeri, lo Spid rischia di diventare a pagamento: cosa cambia per i cittadini dal mese di luglio

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Bloccati Spid Rischia Diventare

Spid: bloccati i finanziamenti, da luglio potrebbe diventare a pagamento - Dal prossimo luglio, il servizio Spid potrebbe passare a pagamento a causa del blocco dei finanziamenti, aprendo la strada a nuove soluzioni come la Carta di Identità Elettronica (CIE).

Si incrina la promessa dello Spid gratuito, sbandierata dagli ultimi governi compreso quello Meloni. Il rischio è che da luglio molti fornitori dell’identità digitale pubblica saranno chiamati a una scelta: ritirarsi dal mercato, continuare a operare in perdita o comin Partecipa alla discussione

Da luglio lo Spid rischia di diventare a pagamento: cosa cambia - Traballa il modello di gratuità sui cui si è sempre basato lo Spid. Da luglio molti fornitori potrebbero cominciare a fare pagare gli utenti. Segnala dire.it

PA, Codacons: lo spid rischia di diventare a pagamento da luglio - Roma, 7 giu. (askanews) – “Lo Spid rischia di diventare a pagamento per tutti i cittadini a partire dal prossimo luglio. E ciò perché, ad oggi, risultano ancora bloccati i finanziamenti pubblici da 40 ... askanews.it scrive

Mancano i fondi e lo Spid rischia di diventare a pagamento - Lo SPID rischia di diventare a pagamento per tutti i cittadini a partire dal prossimo luglio. E ciò perché, ad oggi, risultano ancora bloccati i finanziamenti pubblici da 40 milioni di euro previsti d ... corrieredellacalabria.it scrive

Zaia: Obbligo vaccinale rischia di essere presa in giro