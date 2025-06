Fonderie Pisano Forte Salute e Vita critica il tavolo in programma lunedì

La situazione delle Fonderie Pisano rimane critica, con la salute e la vita dei lavoratori in bilico. Il tavolo tecnico convocato per lunedì a Salerno sembra più una passerella politica che un reale tentativo di risolvere i problemi. Da anni, incontri come questi si sono rivelati inefficaci, lasciando sul campo solo promesse vuote. È ora di passare dalle parole ai fatti: i lavoratori meritano azioni concrete, non solo segnali di facciata.

Tempo di lettura: 3 minuti «Il tavolo tecnico convocato per lunedì 9 giugno al Comune di Salerno è l'ennesima messa in scena politica. Un tavolo che, nato qualche anno fa senza mai produrre risultati concreti, si ritrova oggi solo per dare un segnale di facciata dopo la durissima condanna inflitta all'Italia dalla Corte Europea dei Diritti Umani. Questo tavolo, di tecnico, non ha nulla: mancano infatti i due attori centrali della vicenda – la Fonderia Pisano e i cittadini, rappresentati dall'associazione Salute e Vita – e questo lo rende, di fatto, un'operazione vuota, destinata a gettare fumo negli occhi, a perdere tempo giocando sulla pelle di morti e ammalati».

