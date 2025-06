Fonderie Patrone ok al trasloco Via libera dalla commissione all’aggiornamento del Puc

La recente approvazione della commissione comunale segna un passo cruciale per il futuro di La Spezia: il via libera al trasloco delle Fonderie Patrone e all’aggiornamento del PUC. Con queste decisioni, si apre una nuova fase di sviluppo, sicurezza e sostenibilità, puntando a valorizzare il territorio e migliorare la qualità della vita. Un cambiamento che promette di trasformare la città, rendendola più moderna e più sicura per tutti.

LA SPEZIA La delocalizzazione delle Fonderie Patrone, che dalla Chiappa si trasferiranno nelle adiacenze dell’area Enel, ma anche i lavori di messa in sicurezza idraulica del fosso Tombone, che permetteranno di svincolare dalla zona di rischio una buona parte di quelle aree a destinazione industriale. C’è tutto questo nell’ aggiornamento al Puc votato ieri dalla commissione comunale. La pratica, istruita dall’assessorato all’Urbanistica guidato da Patrizia Saccone, è ora attesa a metà mese dall’approvazione definitiva in Consiglio comunale. L’aggiornamento del Puc va di fatto ad attuare in modo ancora più efficace le previsioni già presenti nel documento approvato nel 2003, che classificava le aree oggetto di intervento come Apa, ovvero come superfici destinate allo sviluppo di attività produttive e artigianali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fonderie Patrone, ok al trasloco. Via libera dalla commissione all’aggiornamento del Puc

