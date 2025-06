Fondazione Città di Roncade | nominato il nuovo consiglio di amministrazione

Il nuovo Consiglio di Amministrazione della Fondazione Città di Roncade è stato ufficialmente annunciato, segnando un passo importante per il futuro del benessere sociale e sanitario della comunità trevigiana. Con la firma del sindaco Marco Donadel, si apre una nuova fase di impegno e innovazione, sotto la guida di una squadra altamente qualificata che lavorerà con dedizione e passione per migliorare la vita di tutti i cittadini. A guidare il nuovo CdA sarà il...

Il sindaco Marco Donadel ha firmato in questi giorni il decreto di nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di “Fondazione Città di Roncade”, organo che riveste un ruolo cruciale nel presidio del benessere sociale e sanitario della comunità trevigiana. A guidare il nuovo CdA sarà il. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Fondazione Città di Roncade: nominato il nuovo consiglio di amministrazione

In questa notizia si parla di: Fondazione Città Roncade Consiglio

La fotografia come cura per la città: un corso di fotografia organizzato da Fondazione Architetti Firenze, in collaborazione con Fondazione Studio Marangoni e Università degli Studi di Firenze - Il corso “La fotografia come cura per la città” esplora la relazione tra fotografia e periferie, in occasione del cinquantesimo anniversario dalla morte di Pasolini.

Venezia come un veneziano: con la giusta calma | Airbnb Citizen