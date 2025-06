Follemente con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo arriva in tv | dove vederlo

Sei pronto a lasciarti conquistare da una commedia irresistibile? Follemente, il film di Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, arriva finalmente in TV e streaming. Dopo aver conquistato il pubblico al cinema, ora puoi rivivere le emozioni di questa pellicola che ha fatto sognare milioni di spettatori. Scopri subito dove vederlo e lasciati coinvolgere da una storia che ti farà riflettere e sorridere.

Follemente, il film di Paolo Genovese con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo, arriva in tv. Dopo l’enorme successo ottenuto al cinema, la pellicola sarà finalmente disponibile per la visione in streaming. Dove vedere Follemente in tv. Uscito ben dieci anni dopo Perfetti Sconosciuti, film cult di Paolo Genovese, Follemente sarà disponibile per la visione in streaming su Disney +. La pellicola con Pilar Fogliati ed Edoardo Leo ha sbancato il botteghino dopo la sua uscita, incassando più di 17 milioni di euro. Una scommessa vinta per il regista che è riuscito a raccontare in modo unico e particolare le emozioni di Piero e Lara, i protagonisti della storia. 🔗 Leggi su Dilei.it