Fns Cisl il reggino Vespia confermato segretario generale | Continuerò a difendere i lavoratori

Con grande entusiasmo e determinazione, la Fns-Cisl Reggio Calabria ha ufficialmente confermato Massimo Vespia come segretario generale. A soli 51 anni, il vigile del fuoco e sindacalista di lunga data si impegna ancora di più a proteggere i diritti dei lavoratori, rafforzando il ruolo fondamentale del sindacato nel territorio. La sua leadership rappresenta una speranza concreta per un futuro di diritti e dignità per tutti.

Nel corso dell'assemblea del consiglio generale della Fns-Cisl, convocata per il rinnovo degli organi statutari, è stata confermata la fiducia a Massimo Vespia, 51 anni, reggino e vigile del fuoco con una lunga militanza sindacale. Vespia continuerà a ricoprire il ruolo di segretario generale.

