Flashmob alla sinagoga di Roma per rispondere alla manifestazione pro Gaza | Orgogliosi di essere sionisti

Un flashmob davanti alla sinagoga di Roma si anima come simbolo di solidarietà e identità sionista, in risposta alle manifestazioni pro Palestina. Questo gesto spontaneo, organizzato da diverse realtà e aperto a tutti, vuole sottolineare il senso di appartenenza e la volontà di dialogo in un momento di forte tensione. La scena si trasforma così in un richiamo potente alla coesione della comunità e al rispetto reciproco, perché solo attraverso il confronto costruttivo si può costruire un futuro di pace e comprensione.

Mentre per le strade di Roma si svolge la manifestazione pro Palestina, al ghetto ebraico si mette in scena un flashmob davanti alla sinagoga. Si tratta, spiegano gli organizzatori all'Adnkronos, ''di una riunione spontanea di varie realtà e aperta a tutti per rispondere ad alcune dichiarazioni. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Flashmob alla sinagoga di Roma per rispondere alla manifestazione pro Gaza: "Orgogliosi di essere sionisti"

In questa notizia si parla di: Flashmob Sinagoga Roma Rispondere

