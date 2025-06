Fiumicino città degli smemorati | una lunga lista di oggetti smarriti

Fiumicino, città degli smemorati? A giudicare dalla lunga lista di oggetti smarriti nel Palazzo Comunale, sembra proprio di sì! Chiavi, cellulari, zaini e perfino un iPad ci raccontano storie di distrazioni e fughe frettolose. Un elenco che fa sorridere, ma anche riflettere sulla corsa quotidiana e le dimenticanze che ci coinvolgono tutti. E chissà quali altri segreti si nascondono tra quei materiali smarriti…

Fiumicino, 7 giugno 2025 – Chiavi, cellulari, zaini, Ipad, powerbank, cappelli: sono solo alcuni degli oggetti smarriti nel Palazzo Comunale di una lunga lista. Nei giorni scorsi, due comunicazioni ufficiali pubblicate dal Servizio Economato hanno svelato un elenco che farebbe impallidire persino i più distratti: tra gli oggetti di “valore” rinvenuti figurano infatti un Ipad (presumibilmente abbandonato in fuga da qualche adolescente in crisi da connessione), due zaini (che sia l’aria del mare a rendere leggeri anche i pensieri?), una valigia con porta abiti incorporato (non si sa se con vestiti dentro o solo buone intenzioni), occhiali da vista (che il proprietario evidentemente non aveva quando li ha persi), un powerbank e un cappello. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

