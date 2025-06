fisco primo weekend senza tasse

Immagina un mondo in cui una pausa fiscale ti regala un weekend senza tasse, un momento di respiro per le tasche degli italiani. È realtà dal primo fine settimana del 2025, simbolicamente definito il "tax freedom day" e analizzato dall’Ufficio studi della Cgia. Dopo 156 giorni di impegno fiscale, finalmente si apre un piccolo spazio di libertà economica, ricordandoci l’importanza di un sistema più equo e sostenibile.

