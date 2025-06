Fisco Cgia | 1 weekend libero da tasse

Il calendario fiscale si colora di una notizia sorprendente: il primo weekend 2025 senza tasse, segnato dal Tax Freedom Day, il giorno in cui il contribuente medio ha finito di lavorare per pagare le imposte. Dopo 156 giorni, si conclude un lungo percorso di contribuzione, offrendo uno sguardo interessante sul peso delle tasse sulla nostra economia. Ma cosa significa davvero questo? Scopriamolo insieme.

9.26 Nei calcogi del'Ufficio studi Cgia, il finesettimana 7-8 giugno è il primo del 2025 libero da tasse, e il 6 giugno, ieri, è stato il Tax Freedom Day, come lo chiamano negli Usa. Teoricamente, dopo ben 156 giorni dall' inizio dell'anno, il contribuente medio ha terminato di lavorare per onorare i propri impegni con il Fisco. Partendo dalla stima del Pil e spalmandolo sui 365 giorni dell'anno, la Cgia ha sottratto le tassegiorno fino a esaurire il totale, cosa accaduta ieri. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

