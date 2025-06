Firenze | voragine Lungo l’Affrico traffico in tilt

Un giorno come tanti, ma con un imprevisto che ha sconvolto Firenze: una voragine improvvisa si è aperta lungo Lungo l’Affrico, creando caos e traffico in tilt. La città si ferma per un momento di riflessione e intervento, mentre i residenti e i pendolari si interrogano sulle cause di questo episodio straordinario. La sicurezza prima di tutto: cosa succederà ora?

Momenti di pausa oggi, 7 giugno 2025, a Firenze, dove si è improvvisamente aperta una voragine sulla carreggiata all'incrocio tra via Lungo l'Affrico e via San Giovanni Gualberto

In questa notizia si parla di: Firenze Voragine Lungo Affrico

Le foto della voragine sul Lungarno a Firenze - A Firenze, questa mattina, si è aperta una voragine lunga circa 200 metri sul Lungarno Torrigiani, un tratto di strada che costeggia il fiume Arno. Il Lungarno Torrigiani è molto in centro ... Si legge su ilpost.it

Firenze, il Lungarno apre anche una voragine politica – Foto - Nessun boato ma solo un lento scivolamento nella voragine che in pochi minuti si è aperta su un fronte lungo quasi 200 metri ... del governo ed ex swindaco di Firenze. Sono subito arrivati ... Segnala panorama.it

Firenze, l’enorme voragine lungo l’Arno vista dall’alto – La notizia - Firenze (askanews) – Le immagini girate dall'elicottero della Polizia di Stato mostrano in tutta la sua grandezza l'impressionante voragine che si è aperta lungo l'argine del fiume Arno ... Come scrive lettera43.it

