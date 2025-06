Firenze voragine in via Lungo l’Affrico | stop alla circolazione

Una voragine si apre improvvisamente in via Lungo l’Affrico a Firenze, creando scompiglio e rischi per automobilisti e pedoni. La strada è stata immediatamente chiusa al traffico, mentre i vigili del fuoco stanno lavorando per valutare la situazione e mettere in sicurezza l’area. Una notizia che ricorda quanto sia importante vigilare sulle infrastrutture e intervenire tempestivamente per garantire la sicurezza di tutti. La città si mobilita per risolvere al più presto questa emergenza.

Firenze, 7 giugno 2025 – Più che una buca, una voragine: è quella che si aperta per strada poco dopo le 13 in via Lungo l’Affrico all’intersezione con via San Giovanni Gualberto. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, dalla sede centrale, per verificare la situazione in seguito al cedimento del manto stradale. Dopo le valutazioni dei vigili del fuoco è stato deciso di vietare la circolazione per la presenza di una voragine sotto il manto stradale. Sul posto anche la polizia locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, voragine in via Lungo l’Affrico: stop alla circolazione

In questa notizia si parla di: Firenze Voragine Lungo Affrico

Firenze, grosso pino caduto tra via Lungo l’Affrico e viale De Amicis - Firenze, 19 aprile 2025 – È andata bene perché nessuno è rimasto coinvolto ma poteva finire peggio. Un grosso pino è caduto nel pomeriggio di sabato 19 aprile tra via Lungo l’Affrico e ... Riporta lanazione.it

Firenze, nuovo look per via Lungo l'Affrico e viale De Amicis - I lavori saranno articolati in lotti funzionali in modo da ridurre i disagi sia per la circolazione che per la sosta Firenze ... riqualificazione di via Lungo l’Affrico e di viale De Amicis. Lo riporta lanazione.it

Firenze, un anno di lavori in via Lungo l'Affrico per avere nuovo asfalto e più verde - Ancora poche settimane e a Campo di Marte sarà l’ora di un intervento importante e atteso: il rifacimento dello spartitraffico tra via lungo l’Affrico e viale De Amicis. Oltre un chilometro ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it