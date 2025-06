Firenze Ugo De Vita legge ‘Narrazioni’ di Don Vincenzo Arnone a San Miniato

Firenze si prepara ad accogliere un evento imperdibile: il maestro Ugo De Vita, celebre voce e narratore, porterà sul palcoscenico della Basilica di San Miniato un poesia che tocca il cuore. L’11 giugno, Padre Bernardo Gianni presenterà la raccolta “Narrazioni” di Don Vincenzo Arnone, accompagnando le liriche con la sua interpretazione intensa. Un’occasione unica per immergersi in un mondo di emozioni e parole che lasciano il segno. Non mancate a questa serata di cultura e arte.

Firenze, 6 giugno 2025 – Doppio appuntamento col maestro Ugo De Vita. Alla Basilica di San Miniato Padre Bernardo Gianni l’11 giugno presenta “ Narrazioni ” la raccolta poetica di Don Vincenzo Arnone con la voce di Ugo De Vita. Padre Bernardo, attento anche alle espressioni di arte e letteratura in città, presenterà alle 19 il volume di liriche di Arnone “Narrazioni” e a dare voce a una scelta di liriche sarà l’attore e scrittore Ugo De Vita. “A me pare che Arnone, di cui portai a Fiesole, quindici anni fa in scena un testo teatrale sulla vita di Luigi Pirandello, sia una delle voci in poesia tra le più illustri del panorama italiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, Ugo De Vita legge ‘Narrazioni’ di Don Vincenzo Arnone a San Miniato

