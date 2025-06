Firenze | ruba vestiti in piazza Dalmazia Fugge e colpisce vigilante Arrestato per tentata rapina

A Firenze, un tentativo di furto si è trasformato in un gesto violento: un uomo di 26 anni, dopo aver rubato vestiti per circa 600 euro nel negozio OVS di Piazza Dalmazia, ha tentato la fuga colpendo un vigilante e causando l'intervento delle forze dell'ordine. La pronta azione degli agenti di via Zara ha portato all'arresto per tentata rapina. La città si interroga sui metodi di prevenzione e sicurezza.

Le Volanti di via Zara sono intervenute in Piazza Dalmazia traendo in arresto l'uomo di 26 anni. Secondo quanto ricostruito, il 26enne avrebbe prelevato all'interno del negozio OVS diversi capi di abbigliamento per un valore complessivo di circa 600€ e li avrebbe riposti dentro ad un sacco nero

