Firenze ospita il campionato regionale di Skateboard

Preparati a vivere un'emozione unica nel cuore di Firenze! Il prossimo 8 giugno, lo Skatepark di Campo di Marte si trasformerà nel palcoscenico del Campionato Regionale di Skateboarding 2025, un evento imperdibile per appassionati e curiosi. Tra trick mozzafiato e adrenalina alle stelle, questa giornata dimostrerà come lo skateboard possa essere anche sport olimpico. Non mancare: un’occasione speciale per scoprire e condividere la passione per la tavola!

Firenze, 7 giugno 2025 – Sport da strada, sì, ma anche olimpico. Lo skateboard sta per tornare a vivere una grande giornata a Campo di Marte. Firenze ospita infatti il campionato regionale di Skateboarding 2025. L’appuntamento per tutti gli appassionati è domenica 8 giugno, allo Skatepark di Campo di Marte che sarà teatro del campionato organizzato da Fortezza ASD sotto l'egida di Skate Italia (FISR) con il patrocinio del Comune di Firenze. Il campionato regionale di Skateboarding 2025 offrirà ai partecipanti l'opportunità di classificarsi per il Campionato Italiano Skateboard che si terrà a Caivano nel mese di settembre. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze ospita il campionato regionale di Skateboard

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Firenze Campionato Regionale Ospita

Campionato di Giornalismo, che festa a Firenze: tanti studenti a teatro. Boato per Jonathan Canini - Firenze, 22 maggio 2025 – Si è concluso con grande entusiasmo il campionato di giornalismo "Cronisti in Classe".

CSI - Firenze ospita il campionato nazionale di danza sportiva - Da Basilicata, Liguria, Lombardia, Puglia e naturalmente dalla Toscana arrivano le 38 società sportive iscritte ... ed a seguire nel pomeriggio StreetDance e Danze coreografiche. Il campionato vivrà ... Come scrive napolimagazine.com

Unione Rugby Firenze: Salvezza in Serie B e Torneo 'Città di Firenze' per Under 14 - Alla chiusura della stagione agonistica dell’ Unione Rugby Firenze mancava solo un tassello: quello della squadra di serie B impegnata contro il ProRecco nell’ultima sfida salvezza. La vittoria ottenu ... Si legge su msn.com

Firenze ospita la grande pallanuoto paralimpica: alla piscina Nannini arriva il campionato - La piscina comunale Nannini di Firenze si prepara a diventare il cuore pulsante della pallanuoto paralimpica italiana. Da venerdì 4 a domenica 6 aprile, l’impianto cittadino ospiterà il preliminary ... Da intoscana.it

VIDEO-CHOC: CARABINIERE AGGREDITO A ROMA