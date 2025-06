Firenze il popolo di Vasco visto dall’alto | impressionanti immagini del maxi concerto

Firenze si trasforma in un mare di entusiasmo e passione durante il maxi concerto di Vasco Rossi, catturato dall’alto dalle spettacolari riprese delle operazioni di sorvolo dell’8° Reparto Volo. Le immagini mozzafiato mostrano una città in festa, con il popolo di Vasco che si riversa dentro e fuori la Visarno Arena, creando un’atmosfera unica e indimenticabile. Un evento che rimarrà nei ricordi di tutti, testimoniando il potere della musica di un artista leggendario.

Firenze, 7 giugno 2025 – Una marea di gente scatenata fuori e dentro la Visarno Arena, un esercito di fan pronti a gridare sulle note di Vita Spericolata e Albachiara. La due giorni di concerti di Vasco Rossi a Firenze è stata inevitabilmente un successone, come testimoniano le immagini dall’alto riprese dalle telecamere della polizia. Sono le operazioni di sorvolo effettuate dall' 8° Reparto Volo di Firenze durante la seconda serata di concerto, quella di ieri sera, 6 giugno, alla quale hanno partecipato migliaia di persone. Vasco, dopo due serate da tutto esaurito, per un totale di oltre 130mila spettatori – “dove ho sentito cantare tutti e visto l’Arena illuminata a giorno con i telefoni” – ha scelto di proseguire l’avventura in città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il popolo di Vasco visto dall’alto: impressionanti immagini del maxi concerto

