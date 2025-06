Firenze il campus universitario di Sesto apre le porte a ScienzEstate

Firenze si prepara ad accogliere la magia della scienza con l’apertura del campus di Sesto Fiorentino a ScienzEstate, l’evento più atteso di divulgazione scientifica di questa estate. Un’occasione unica per bambini, ragazzi e adulti di immergersi in esperienze coinvolgenti e stimolanti. Non perdete i prossimi appuntamenti del 11 e 12 giugno, un viaggio nel sapere che promette di sorprendere e ispirare.

Firenze, 7 giugno 2025 - All’università di Firenze entra nel vivo la 23esima edizione di ScienzEstate, la manifestazione di divulgazione scientifica promossa da OpenLab rivolta a bambini, ragazzi e adulti. L’obiettivo è avvicinare alla scienza, stuzzicando la curiosità dei partecipanti. I prossimi appuntamenti saranno ospitati mercoledì 11 e giovedì 12 giugno al Campus di Sesto Fiorentino (dalle ore 18 alle 23 – viale delle Idee) e prevedono dimostrazioni, giochi, spettacoli, laboratori interattivi e visite guidate su prenotazione ai Dipartimenti e ai Centri di Ricerca. Tante le iniziative in programma: dalla biodiversità vegetale al funzionamento del cervello, dalle illusioni ottiche agli algoritmi dell’informatica, dai batteri ai polimeri, dai raggi cosmici agli acceleratori di particelle. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, il campus universitario di Sesto apre le porte a ScienzEstate

Scienzestate 2025 - 11 e 12 giugno