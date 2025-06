Firenze e cantieri stradali | da Bolognese a viale dei Platani tutti i lavori dal 9 giugno

Firenze si prepara a trasformarsi con una serie di interventi essenziali che miglioreranno la mobilità e la sicurezza urbana. Da via Bolognese a Viale dei Platani, i cantieri saranno il motore di un rinnovamento che coinvolgerà strade, piste ciclabili e reti idriche. La prossima settimana, a partire da lunedì 9 giugno, inizieranno lavori fondamentali per rendere la città più vivibile e sostenibile. Preparatevi a scoprire le novità che cambieranno il volto di Firenze.

Firenze, 7 giugno 2025 – Dai lavori di ripristino stradale in via De Nicola alla manutenzione della pista ciclabile in via Modigliani. Ancora, la sostituzione della rete idrica in via Bolognese e viale dei Platani. E nuovi allacci in via Pisana, via Nuova dei Caccini e via Accademia del Cimento. Ecco solo alcuni dei principali interventi che inizieranno la prossima settimana. Per cominciare, partiranno lunedì 9 i lavori di ripristino della pavimentazione in via Enrico De Nicola nel tratto tra Ponte Falcone e Ponte Borsellino. L’intervento sarà effettuato in orario notturno (22-6) e comporterà la chiusura della corsia di sinistra in ingresso città. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze e cantieri stradali: da Bolognese a viale dei Platani, tutti i lavori dal 9 giugno

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Lavori Firenze Bolognese Viale

Da via Laura a via Cittadella, i lavori in programma da oggi a Firenze - Firenze si prepara a importanti interventi stradali a partire da oggi, 12 maggio 2025. I lavori in via Laura per un nuovo allaccio alla rete idrica comporteranno la chiusura temporanea di un tratto di strada fino al 30 maggio.

lavori Partecipa alla discussione

Firenze e cantieri stradali: da Bolognese a viale dei Platani, tutti i lavori dal 9 giugno - Firenze, 7 giugno 2025 – Dai lavori di ripristino stradale in via De Nicola alla manutenzione della pista ciclabile in via Modigliani. Ancora, la sostituzione della rete idrica in via Bolognese e ... Riporta lanazione.it

Lavori a giugno in via Bolognese - Proseguono i lavori su via Bolognese e da giugno entrano nella fase finale. Uno degli assi viari principali del Comune Firenze, ma strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello tutte le ma ... Come scrive nove.firenze.it

Via Bolognese, nuova fase dei lavori alla rete idrica. Provvedimenti alla viabilità e percorsi alternativi - Parte il 10 giugno una nuova fase dei lavori su via Bolognese. Uno degli assi viari principali del Comune di Firenze, ma strategico anche per tutti quei pendolari che dal Mugello tutte le mattine si ... Secondo 055firenze.it

Tramvia Firenze, in funzione il primo parcheggio scambiatore della linea Libertà-Bagno a Ripoli