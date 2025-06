Firenze David Bowie raccontato da Andrea Fumagalli chiude ' La città dei lettori'

Firenze si prepara a chiudere in grande stile la sua amata Città dei Lettori con un evento imperdibile: Andrea Fumagalli, iconico cofondatore dei Bluvertigo, ci racconterà il mito di David Bowie. Un piede nel passato e uno nel presente, questa serata promette di essere un viaggio emozionante tra musica, arte e cultura. Non perdere l’appuntamento dell’8 giugno: una chiusura che lascerà il segno.

Firenze, 6 giugno 2025 – Sarà un racconto del mito di David Bowie firmato da Andrea “Andy” Fumagalli, iconico cofondatore dei Bluvertigo, a far calare il sipario su La città dei lettori, il festival che catalizza ogni anno a Villa Bardini, Firenze (Costa San Giorgio 2), i protagonisti della letteratura contemporanea, promosso da Fondazione CR Firenze e a cura di Associazione Wimbledon Aps, con la direzione di Gabriele Ametrano. Appuntamento l'8 giugno alle ore 19 sul belvedere per l’evento conclusivo della kermesse, che in questa 8a edizione ha contato oltre 100 ospiti per 5 giornate tra presentazioni, talk, reading e iniziative speciali. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, David Bowie raccontato da Andrea Fumagalli chiude 'La città dei lettori'

