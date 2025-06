Firenze capitale dell’agricoltura che cambia

Firenze, cuore pulsante dell’innovazione agricola, si prepara a svelare le nuove frontiere di un settore in continua evoluzione. Tra politiche europee, innovazioni tecnologiche e il coraggio dei giovani imprenditori, l’agricoltura si trasforma per garantire sostenibilità e tutela del patrimonio culturale. La seconda tappa di Agrofutura Festival si preannuncia come un appuntamento imperdibile per chi desidera scoprire come il settore possa evolversi senza perdere le proprie radici.

Le nuove frontiere dell'agricoltura, le politiche europee e regionali per sostenere e incentivare un settore in continua e rapida evoluzione, le sfide imposte da innovazione tecnologica e intelligenza artificiale, la voglia di mettersi in gioco dei giovani imprenditori, ma anche tutela delle tipicità, cultura del paesaggio e sostenibilità. Sono alcuni dei temi dei quali si occuperà la seconda tappa di Agrofutura Festival, evento nato da un progetto di Qn La Nazione e il Resto del Carlino, in collaborazione con le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna. Così, dopo la due giorni che, a metà maggio, ha avuto come palcoscenico la città di Bologna, Agrofutura arriva il 10 e 11 giugno a Firenze, nella prestigiosa cornice di palazzo Strozzi Sacrati, sede della presidenza della Regione.

