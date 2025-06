Firenze | bussini in servizio nel centro storico fino a mezzanotte Scortati dalla polizia municipale

Firenze si anima di sera con i nuovi busenell'itinerario nel centro storico, in servizio fino a mezzanotte e scortati dalla polizia municipale. Questa iniziativa sperimentale, valida fino al 5 ottobre, mira a facilitare i movimenti dei cittadini e dei turisti, oltre a garantire maggiore sicurezza. Con l’ampliamento del trasporto pubblico, si intensificano anche i controlli: un passo deciso verso una città più vivibile e sicura.

Il prolungamento dell'orario, a carattere sperimentale, proseguirĂ fino al 5 ottobre, quando terminerĂ anche la Ztl estiva. Insieme all'ampliamento dell'offerta di trasporto pubblico arriverĂ anche l'intensificazione dei controlli della Polizia municipale L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: bussini in servizio nel centro storico fino a mezzanotte. Scortati dalla polizia municipale

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Firenze Polizia Municipale Bussini

Firenze, nasconde 45 dosi di cocaina negli slip alla stazione: 18enne arrestato dalla Polizia - A Firenze, la polizia ha arrestato un 18enne senegalese sorpreso con 45 dosi di cocaina nascoste negli slip.

Firenze: bussini in servizio in centro fino a mezzanotte - L’assessore Giorgio: “Un ulteriore passo avanti per un centro storico libero dalle auto”. La novità partirà l’11 giugno ... Lo riporta msn.com

Firenze, 'bussini' in centro attivi fino a mezzanotte. Più controlli della Municipale con 'Cerbero' - Prosegue l’impegno dell’amministrazione di Firenze pe r decongestionare il centro storico dalle auto e dare sempre più opportunità ai cittadini di spostarsi con il mezzo pubblico. Da mercoledì 11 giug ... Come scrive msn.com

Sicurezza a Firenze, al via il «piano notte» di Palazzo Vecchio - Partirà dalla prossima settimana il piano notte del Comune di Firenze, con più pattuglie della polizia municipale, steward e volontari per aumentare la sicurezza in città. L'assunzione di 200 nuovi ... Lo riporta corrierefiorentino.corriere.it

BLITZ IN VIA FIRENZE, CONTROLLATI I NEGOZI ETNICI | 11/03/2021