Firenze | bussini in servizio in centro fino a mezzanotte

Firenze si anima di novità: i busini del centro storico resteranno in servizio fino a mezzanotte, facilitando gli spostamenti e incentivando l’uso dei mezzi pubblici. Dal 11 giugno, le linee C1, C2, C3 e C4 offriranno corse frequenti ogni quarto d’ora, permettendo ai cittadini e turisti di vivere la città senza limiti di orario. Un passo avanti per una Firenze più accessibile e sostenibile.

Firenze, 7 giugno 2025 – Bussini in servizio fino a mezzanotte. Nell’ottica di incentivare l’uso dei mezzi pubblici, da mercoledì 11 giugno le quattro linee C1, C2, C3 e C4 che collegano le varie zone del centro storico rimarranno in servizio fino alle 24, invece di tornare alle 20 in deposito, e passeranno ogni quarto d’ora. Dopo la linea Vacs fino a piazza San Marco e l’incentivo ‘parcheggio- facile’ con i 4.000 posti a disposizione a 1 euro all’ora dalle 18 alle 24 nei nove posteggi di struttura di Firenze Parcheggi, il piano per rendere il centro storico più libero dalle auto si arricchisce di questo ulteriore tassello, che rappresenta un’alternativa conveniente all’uso dell’auto. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze: bussini in servizio in centro fino a mezzanotte

