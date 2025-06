Fip nei gatti autorizzato il farmaco Remdesivir per il “Cronavirus felino”

Un'importante novità per la salute dei nostri amici felini: il remdesivir, già protagonista nella lotta contro il Covid, ora può essere utilizzato per combattere la FIP, la grave malattia virale nei gatti. Grazie all'autorizzazione in deroga del Ministero della Salute, i veterinari potranno prescrivere il farmaco, offrendo una speranza in più ai gatti affetti da questa malattia spesso fatale. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa svolta importante.

Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha autorizzato in deroga l'uso veterinario del remdesivir per curare la FIP, malattia letale dei gatti. Il farmaco, già usato contro la Covid, potrà essere prescritto dai veterinari e sarà reperibile in farmacia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Guarda il Video

In questa notizia si parla di: Gatti Autorizzato Farmaco Remdesivir

Arriva la cura per la Fip dei gatti: autorizzato l'impiego veterinario del Remdesivir - Finalmente una svolta nella lotta alla FIP dei gatti: grazie all’autorizzazione immediata del remdesivir per uso veterinario, i veterinari possono intervenire subito con risultati straordinari.

EVVIVA AUTORIZZATO L’USO DEL REMDESIVIR PER CURARE LA FIP: UNA ALTRA PROMESSA MANTENUTA, MOLTI GATTI AVRANNO SALVA LA VITA! “Detto, fatto: un'altra promessa mantenuta. A quindici giorni dall’annuncio che ho dato insieme con il Partecipa alla discussione

https://lastampa.it/la-zampa/dossier/gatti-formazione-proprietari/2025/06/06/news/gatto_fip_approvato_italia_anti_covid_remdesivir_uso_veterinario-424652647/… Spero sia una buona notizia Partecipa alla discussione

Fip nei gatti, autorizzato il farmaco Remdesivir per il “Cronavirus felino” - Il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato ha autorizzato in deroga l'uso veterinario del remdesivir per curare la FIP, malattia letale dei gatti ... Secondo fanpage.it

Peritonite infettiva felina: autorizzato l’uso del Remdesivir - Lo scrive l'on. Michela Vittoria Brambilla, presidente dell'Intergruppo parlamentare per i Diritti degli animali e la Tutela dell'Ambiente. Lo riporta insanitas.it

Arriva la cura per la Fip dei gatti: autorizzato l'impiego veterinario del Remdesivir - Con l'autorizzazione immediata è possibile trattare fin da subito la patologia: i risultati nella cura si sono rivelati eccezionali ... Si legge su msn.com

ANIMALI, ASCARI (M5S): REMDESIVIR PUO’ SALVARE MOLTE VITE