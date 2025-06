Fiorentina il nuovo stadio Franchi | dal nuovo impianto negato a una piccola ristrutturazione

La Fiorentina si appresta a scrivere un nuovo capitolo della propria storia, con il sogno di rinnovare lo Stadio Franchi e consolidare la posizione tra le grandi del calcio italiano. Mentre il percorso verso la competitività richiede tempo e investimenti mirati, la passione dei tifosi resta intatta. Commisso sta lavorando con determinazione, ma non intende fare il passo più lungo della gamba, puntando a costruire un futuro solido e duraturo per la Viola.

