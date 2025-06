Fiorentina c’è l’intrigo Pioli La Nazionale può strapparlo davvero alla Fiorentina?

Fiorentina e Pioli, un intreccio di attese e opportunità: mentre il weekend si preannuncia senza un nuovo allenatore, il cuore dei tifosi batte forte per la possibile svolta. La trattativa tra l’ormai ex tecnico dell’Al-Nassr e la società viola sta entrando nella sua fase cruciale, ma gli ostacoli burocratici e fiscali rimangono da superare. Il grande interrogativo? La nazionale potrà davvero strapparlo dalla Fiorentina, o questa volta il destino sarà diverso?

Firenze, 7 giugno 2025 - Parola d'ordine: attesa. Sarà un weekend ancora senza allenatore per la Fiorentina, orfana di Raffaele Palladino e vogliosa di stringere la mano in modo definitivo a Stefano Pioli. Il tecnico dell' Al-Nassr e i dirigenti viola si sono dati virtualmente la mano da giorni. Certo, per l'annuncio serve tempo. La storia è ormai piuttosto nota. Gli aspetti da risolvere sono un paio. Quelli di natura fiscale e la parte che riguarda il club arabo, forte ancora di un anno di contratto (da 12 milioni) con Pioli. Serve trovare un sostituto prima di liberare da questa prigione dorata il tecnico emiliano. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Fiorentina, c’è l’intrigo Pioli. La Nazionale può strapparlo davvero alla Fiorentina?

