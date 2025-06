Fiorente è autoesplosa | No l’escursione termica

Una scena che ha lasciato molti senza parole: l’opera di Fiorente, simbolo del centro di Altopascio, si è improvvisamente autoesplosa. Inizialmente si è pensato a un atto vandalico, ma le analisi hanno escluso questa ipotesi, rivelando che la scultura si è disfatta a causa delle condizioni climatiche estreme. Un episodio che solleva interrogativi sulla cura e la tutela dell’arte pubblica, mettendo in luce come il rispetto per il patrimonio sia più necessario che mai.

La prima ipotesi che cittadini, residenti, titolari di attività produttive in zona hanno pensato, è stata quello dell'atto vandalico, immaginando che quella scultura fosse stata presa a martellate o deturpata con un oggetto simile. Ieri mattina in tanti si sono trovati con l'opera sbriciolata in piazza Garibaldi, nel cuore del centro storico di Altopascio. E' stato facile concepire questo pensiero, visto come ci sia poco rispetto in giro per quello che è pubblico. Invece nessun atto di vandalismo. Come spesso accade la realtà supera la fantasia. E' accaduto che il marmo si è come disintegrato, da solo.