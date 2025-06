Fiorello gran finale a La Pennicanza con Giorgia Amadeus e Jovanotti

Fiorello si conferma il re del palco, regalando un finale di stagione indimenticabile a "La Pennicanza" su Rai Radio2. Tra gag esilaranti, sorprese e ospiti straordinari come Giorgia, Amadeus e Jovanotti, lo showman siciliano conquista ancora una volta il pubblico con il suo talento unico. L’ultima puntata si conclude lasciando tutti con il fiato sospeso, offrendo un finale all’altezza del suo successo, che resterà nella memoria degli ascoltatori.

E’ un Fiorello come sempre protagonista e mattatore nel gran finale di stagione di “ Radio2 Radio Show – La Pennicanza “. Il programma condotto dallo showman siciliano con Fabrizio Biggio su Rai Radio2 si conferma un successo di ascolti e pubblico. Scopriamo cosa è successo nell’ultima puntata. Fiorello a La Pennicanza spoilera nuovo singolo di Giorgia e chiama Amadeus. Dopo tre settimane di gag, satira e incursioni surreali, La Pennicanza di Fiorello e Fabrizio Biggio va in vacanza, ma lo showman promette: “ tutto può succedere, ma ci piacerebbe tornare in onda ad ottobre. Ci ragioneremo durante l’estate!”. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Fiorello, gran finale a La Pennicanza con Giorgia, Amadeus e Jovanotti

