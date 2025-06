Finisce la scuola festa a Bergamo per gli studenti bergamaschi - Foto e video

Il sipario si chiude con un’esplosione di gioia e allegria: a Bergamo, l’ultimo giorno di scuola si trasforma in una grande festa tra brindisi, cori, fumogeni e coriandoli. Gli studenti bergamaschi celebrano con entusiasmo il traguardo raggiunto, rendendo indimenticabile questo momento di addio. Scoprite con noi le foto e i video di questa tradizione che unisce generazioni e crea ricordi indelebili.

L'ULTIMO GIORNO. Brindisi e cori, fumogeni e coriandoli. La fine della scuola, come da tradizione, è un momento di festa per gli studenti bergamaschi.

