Fine anno scolastico in passerella studenti stilisti per un giorno

Il grande giorno è arrivato: studenti stilisti in passerella per celebrare la fine dell’anno scolastico e mostrare il loro talento. A Pavia, il 7 giugno 2025, l’istituto Tramelli-Foscolo-Ipsia Cremona ha trasformato un semplice saluto in un evento da red carpet, presentando 35 creazioni che spaziano dal classico all’alta moda, dal riciclo all’oriente. Un’occasione unica per scoprire il futuro della moda attraverso la creatività degli studenti, pronti a sorprenderci con il loro stile e passione.

Pavia, 7 giugno 2025 – Hanno calcato per la prima volta un red carpet per salutare la fine dell’anno scolastico e presentare alle autorità, ai propri genitori e agli amici il frutto del proprio lavoro. “Contaminazioni“ è stata intitolata la sfilata dell’istituto Tramelli-Foscolo-Ipsia Cremona che ha portato in passerella 35 abiti creati dagli studenti. Capi che appartengono a differenti categorie: classici, alta moda, riciclo, orientale, cerimonia e sposa. In passerella, sulle note musicali scelte esclusivamente dai ragazzi, hanno sfilato creazioni originali d isegnate, cucite e indossate dagli studenti che hanno concluso i cinque anni del corso di studi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Fine anno scolastico in passerella, studenti stilisti per un giorno

