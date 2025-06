Finale Roland Garros 2025 in chiaro sul NOVE | Sinner-Alcaraz per la storia diretta anche Eurosport 1

Preparatevi a un duello epico tra Sinner e Alcaraz nella finale di Roland Garros 2025, trasmessa in diretta e in chiaro su NOVE e Eurosport 1, domenica 8 giugno alle 15:00. Un match che potrebbe entrare nella storia del tennis, con Sinner in cerca del suo quarto titolo Slam e Alcaraz determinato a confermarsi campione. Non perdete questa sfida mozzafiato, visibile anche streaming su Discovery+. La passione per il grande tennis vi aspetta!

La finale del Roland Garros 2025 sarà trasmessa in chiaro su NOVE, domenica 8 giugno alle 15:00 LIVE da Parigi, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+. Sarà la quarta finale Slam di Jannik Sinner sempre vincitore all’epilogo dell’Australian Open (2) e dello US Open. Sinner affronterà Carlos Alcaraz, numero 2 del ranking ATP e campione in carica del Rol. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Finale Roland Garros 2025 in chiaro sul NOVE: Sinner-Alcaraz per la storia, diretta anche Eurosport 1

In questa notizia si parla di: Finale Sinner Roland Garros

Finale Coppa Italia a Roma: Sinner, Cremonini e figure storiche in tribuna - Nel suggestivo scenario dello stadio Olimpico di Roma, la finale di Coppa Italia ha acceso l'entusiasmo dei tifosi, con Jannik Sinner e Cesare Cremonini in primo piano.

Jannik SINNER è diventato l’ottavo uomo nell’era open del tennis ad accedere alla finale del Roland Garros senza perdere alcun set. Il primo a riuscirci, nel lontano 1973, fu Ilia Nastase, che si impose anche nell’incontro con in palio il titolo senza perdere par Partecipa alla discussione

#Tennis #Sinner raggiunge la sua prima finale al #RolandGarros battendo Djokovic 6-4, 7-5, 7-6. "Ho dovuto giocare il mio miglior tennis. Novak ha fatto vedere ancora una volta che è un modello per noi giocatori più giovani", le parole di commento dell'alto Partecipa alla discussione

Sinner-Alcaraz, la finale del Roland Garros in chiaro in tv: orario della partita e dove vederla - La finale del Roland Garros sarà trasmessa in chiaro su Nove, domenica 8 giugno alle 15 live da Parigi, in simulcast su Eurosport 1 e streaming Discovery+. Sarà la quarta finale Slam ... Segnala msn.com

Sinner-Alcaraz, finale spettacolo al Roland Garros: quote e pronostico - Percorso netto per Jannik che non ha perso neanche un set nel torneo ma Carlos ha battuto il numero 1 del mondo a Roma ... Da corrieredellosport.it

Roland Garros, oggi la finale femminile Sabalenka-Gauff. Domani Sinner contro Alcaraz - La finale del doppio maschile Sfida tra numeri 1 nella finale doppio maschile: lo spagnolo Granollers e l'argentino Zeballos sfidano il duo tutto inglese composto da Skupski e Salisbury. Un mese fa la ... Secondo msn.com