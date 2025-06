Finale 1 2 posto Nations League 2025 | le probabili formazioni di Portogallo-Spagna

Il tanto atteso confronto tra Portogallo e Spagna per il terzo posto della Nations League 2025 si prospetta come una sfida all’ultimo respiro, ricca di talento e passione. Entrambe le squadre, decise a lasciare il segno e bissare i successi passati, scenderanno in campo domenica 8 giugno alle 20.45 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Ecco le probabili formazioni di un match che promette emozioni e spettacolo fino all’ultimo minuto.

Gara valida per la finale 12 posto Nations League 2025. Entrambe le squadre vanno a caccia del bis in questa competizione promettendo intensità e spettacolo. Portogallo-Spagna si giocherà domenica 8 giugno 2025 alle ore 20.45 presso l'Allianz Arena di Monaco di Baviera. FINALE 12 POSTO NATIONS LEAGUE 2025: LE PROBABILI FORMAZIONI DI PORTOGALLO-SPAGNA I lusitani sono approdati alla fase finale del torneo dopo aver dominato il Gruppo 1 di Lega A. Con 4 vittorie e due pareggi, la Nazionale di Martinez si è qualificata ai quarti, dove ha battutto ai tempi supplementari la Danimarca. In semifinale, invece, ha avuto la meglio sulla Germania in rimonta.

