Final fantasy tactics | gli errori clamorosi delle cronache di ivalice

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles promette di rivoluzionare il classico con innovazioni sorprendenti, ma anche di correggere alcuni errori clamorosi delle cronache di Ivalice. Con l’attesa già alle stelle, questa rinnovata avventura potrebbe finalmente rendere giustizia a un capolavoro senza tempo. Scopriamo insieme le novità e le sfide che attendono fan e nuovi giocatori in questo coinvolgente remake.

Il tanto atteso remake di Final Fantasy Tactics è finalmente realtà , con il titolo ufficiale Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles. La presentazione ufficiale avvenuta durante il PlayStation State of Play ha svelato un progetto che mira a rinnovare uno dei giochi di ruolo strategici più apprezzati, integrando nuove funzionalità e miglioramenti grafici. Questo articolo analizza le principali caratteristiche del nuovo titolo, evidenziando le differenze tra le versioni disponibili e i possibili impatti sull'esperienza di gioco.

Confermiamo, come tempestivamente riferitoci da Bandai Namco, che la lingua italiana non è purtroppo contemplata per il nuovo titolo Final Fantasy Tactics - The Ivalice Chronicles, né per il doppiaggio né per i sottotitoli! Partecipa alla discussione

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles ora preordinabile dallo Square Enix Store. L’edizione fisica standard è disponibile al prezzo di 59,99 € sia per Nintendo Switch sia per PlayStation 5. La Collector’s Edition (senza gioco) ha un prezzo di 230 €. Partecipa alla discussione

