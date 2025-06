Filippo Bartolucci torna alla Consar Ravenna | chiuso il sestetto titolare

Filippo Bartolucci torna a vestire la maglia della Consar Ravenna, segnando una svolta importante nel mercato della squadra. Dopo un anno a Catania, il giovane centrale pesarese classe 2003 riaccende l’entusiasmo dei tifosi ravennati, chiudendo di fatto il sestetto titolare insieme a Copelli. Con il ritorno di Bartolucci, il roster si completa, promettendo emozioni e nuovi traguardi per la stagione che sta per iniziare.

È Filippo Bartolucci il nome nuovo del mercato della Consar Ravenna. Dopo un anno a Catania, il centrale pesarese classe 2003 è destinato a tornare a Ravenna, dove peraltro aveva lasciato un ottimo ricordo. Bartolucci, che giocherà in diagonale col confermato Copelli, chiude di fatto lo starting six ravennate. Il ds Valentini ha in pratica chiuso il sestetto titolare. Il confermato Russo in cabina di regia, verrà schierato in diagonale con l’opposto mancino bulgaro Dimitrov, classe ‘99, in arrivo dai sardi del Sarroch di A3 (che non hanno preso troppo bene la rescissione del contratto voluta dal giocatore); in banda schiacceranno il diciassettenne Zlatanov, promosso definitivamente nel sestetto, e il bulgaro Valchinov, classe 2001, in arrivo da Macerata. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net