Figli più a lungo nonni più tardi | così la demografia cambia i ruoli

Con l'allungarsi della vita e i mutamenti sociali, i ruoli familiari si reinventano: si diventa nonni più tardi, si resta figli più a lungo, e tutto ciò cambia il volto della nostra società. Questi profondi cambiamenti demografici ci invitano a riflettere su come le nuove dinamiche incidano sulle nostre vite e sulle generazioni future. A spiegare la posticipazione degli eventi life-marker è un recente studio che analizza questi trend in evoluzione.

Si diventa nonni più tardi (quando, non sempre, ci si diventa), si resta figli più a lungo. L'insieme dei cambiamenti demografici e, nello specifico, l'allungamento della vita media, la bassissima fecondità e il posticipo della maternità, hanno modificato profondamente le età di passaggio da un ruolo familiare all'altro. A spiegare la posticipazione degli eventi life-marker e i mutamenti dei ruoli familiari è un recente studio pubblicato sul sito neodemos.it di Carla Facchini, Professoressa ordinaria di Sociologia della famiglia del Dipartimento di Sociologia, a Milano Bicocca.

