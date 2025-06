FIFA e PIF | accordo storico per il Mondiale per Club un patto per il futuro del calcio

La FIFA e il Fondo d'Investimento Pubblico saudita (PIF) hanno siglato un accordo storico, segnando una svolta epocale nel mondo del calcio. Questo patto strategico apre nuove prospettive per il futuro dei club e dell’intero settore sportivo, unendo competizione e innovazione. Un passo avanti che potrebbe ridefinire gli equilibri globali e portare il calcio a nuovi traguardi. Il futuro si tinge di opportunità e sfide entusiasmanti.

La FIFA ha annunciato una partnership alquanto strategica con il Fondo d'Investimento Pubblico (PIF) dell'Arabia Saudita.

Mondiale per Club, per la FIFA accordo in extremis: il fondo PIF sarĂ sponsor del torneo - In un colpo di scena dell'ultimo minuto, la FIFA e il fondo sovrano PIF dell'Arabia Saudita hanno concluso un accordo che garantirĂ allo sponsor di essere presente al Mondiale per Club, in programma negli Stati Uniti tra il 14 e il 15 giugno.

Mohammed bin Salman e Gianni Infantino (Photo by Pool/Getty Images) - Il massimo organo del calcio mondiale guidato da Gianni Infantino sigla un altro importante accordo prima dell’inizio della competizione. calcioefinanza.it scrive

