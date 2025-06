Fiera dei Trasporti Interporto rilancia | | Visione regionale

La fiera dei trasporti Interporto Rilancia si distingue per la sua visione regionale, puntando a rafforzare i servizi logistici e le infrastrutture del settore. Durante il Transport Logistic a Monaco, è stato presentato il ’Manifesto strategico 2025-2035’, un documento chiave per lo sviluppo sostenibile e competitivo della mobilità merci. Il presidente Stefano Caliandro ha sottolineato i punti di forza dell’interporto di Bologna, evidenziando come questa eccellenza possa diventare il fulcro di nuove prospettive di crescita e innovazione nel panorama logistico nazionale e internazionale.

Nel corso del Transport Logistic, fiera del trasporto e della logistica a Monaco, è stato presentato il ’Manifesto strategico per lo sviluppo dei servizi e delle infrastrutture per supportare il trasporto merci ferroviario 2025-2035’. Il presidente di Interporto, Stefano Caliandro, ha illustrato i principali punti di forza dell’infrastruttura bolognese, il più grande interporto d’Italia per estensione, e ha condiviso le prospettive legate al nuovo piano di sviluppo logistico. Tra le novità : l’ampliamento dell’area ferroviaria, l’introduzione di nuove gru a portale, la realizzazione di un parcheggio camion securizzato e dotato di servizi per gli autotrasportatori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fiera dei Trasporti,. Interporto rilancia:: "Visione regionale"

