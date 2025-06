fiamme vicino alla cisterna di gasolio incendio nella zona industriale attimi di paura

Una mattina di tensione e paura a Perugia, dove un vasto incendio nella zona industriale di Ponte Valleceppi e Ponte Felcino ha scatenato allerta e preoccupazione tra i residenti. Le fiamme alte oltre 10 metri e la colonna di fumo nero hanno avuto un impatto visivo impressionante, creando un’atmosfera di emergenza tra le attività produttive della zona. La risposta tempestiva delle squadre di soccorso è stata fondamentale per contenere il rischio e tutelare la comunità .

Perugia, 7 giugno 2025 – Le fiamme alte oltre 10 metri, una densa colonna di fumo nero visibile anche a distanza. Mattinata di apprensione a Ponte Valleceppi e Ponte Felcino, per l'incendio che ha nella zona industriale a cavallo tra le due frazioni di Perugia. L'allarme è scattato intorno alle 8, quando una densa colonna di fumo nero si è alzata tra i capannoni dell'area dove sorgono numerose attivitĂ produttive. E proprio dalle aziende vicine a quella interessata dal rogo sono arrivati i primi soccorsi. In diversi, in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco, hanno dato l'allarme e sono intervenuti con gli estintori per cercare di contenere l'avanzata dell'incendio, facilitato dalla presenza di bancali in legno e materiale stoccato all'esterno.