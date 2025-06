Festival della Serie A sabato ricco di eventi | panel premi cinema e ospiti illustri per la seconda giornata

Preparati a vivere un sabato indimenticabile al Festival della Serie A! Con eventi esclusivi, panel di esperti, premi prestigiosi e ospiti illustri, questa seconda giornata promette emozioni forti per tutti gli appassionati del calcio italiano. Dopo il successo della prima giornata, il weekend si infiamma con novità imperdibili che renderanno ancora più speciale questa celebrazione. Prenota qui il tuo biglietto per non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria manifestazione!

Dopo una prima giornata destinata a rimanere nella storia con i tre Presidenti di Serie A, B e Lega Pro protagonisti dello stesso panel, il premio Legendary Player consegnato a Fabio Cannavaro e la presentazione del Calendario che si è tenuta al Teatro Regio, anche la seconda giornata del Festival della Serie A, quella di sabato, si preannuncia imperdibile. Prenota qui il tuo biglietto per. 🔗 Leggi su Digital-news.it © Digital-news.it - Festival della Serie A, sabato ricco di eventi: panel, premi, cinema e ospiti illustri per la seconda giornata

