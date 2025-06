Festa patronale | il comitato organizzatore invita i cittadini a partecipare alla raccolta fondi

Il Comitato Feste Patronali di Mesagne invita calorosamente tutti i cittadini a partecipare alla raccolta fondi per rendere ancora più speciale la celebrazione in onore della Madonna del Carmine, che si terrà il 16 luglio. Un momento di grande significato per la comunità mesagnese, che dal 1651 rinnova con passione questa tradizione. La vostra generosità può fare la differenza: unitevi a noi e contribuire a mantenere viva questa preziosa memoria collettiva.

MESAGNE - Il Comitato Feste Patronali di Mesagne è al lavoro per l'organizzazione della festa in onore della Madonna del Carmine che ricorre il 16 luglio. Si tratta di momento profondamente sentito dalla comunita? mesagnese che dal lontano 1651 si rinnova ogni anno sempre con la stessa intensita?.

