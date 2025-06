Ferrovia Terni-L’Aquila al via gli interventi di potenziamento | Programmazione dei bus sostitutivi aggiornata

Grandi novità sulla linea ferroviaria Terni – Rieti – L’Aquila: partiranno interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico per migliorare qualità e affidabilità. Rete Ferroviaria Italiana ha programmato lavori dal 15 giugno al 27 luglio, accompagnati da un aggiornamento sulla programmazione dei bus sostitutivi. Un passo importante per garantire un servizio più efficiente e sicuro ai pendolari e alle comunità coinvolte. Restate sintonizzati per tutte le novità e i dettagli sulle prossime fasi del progetto.

Al via gli interventi di potenziamento infrastrutturale e tecnologico sulla linea Terni – Rieti - L'Aquila condotti da Rete Ferroviaria Italiana e finalizzati ad innalzare gli standard di qualità ed affidabilità della linea. Dal 15 giugno al 27 luglio saranno effettuati interventi di avanzamento.

