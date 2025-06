Ferrari un menu del ristorante Cavallino tutto dedicato alle supercar

Benvenuti al ristorante Cavallino, un viaggio culinario unico immerso nel mondo delle supercar Ferrari. Nato dalla collaborazione tra la leggendaria casa di Maranello e lo chef stellato Massimo Bottura, questo ristorante propone un menu esclusivo ispirato alle icone in mostra al Museo Enzo Ferrari di Modena. Un’esperienza sensoriale che mescola passione, eccellenza e design, per portare a tavola il cuore pulsante della leggenda Ferrari. Preparati a scoprire un connubio di gusto e velocità senza precedenti.

Nel famoso ristorante di Maranello, nato dalla collaborazione tra la casa e Massimo Bottura, debutta un percorso di piatti, ispirati ai modelli iconici della mostra in corso al Museo Enzo Ferrari di Modena.

