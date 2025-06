Ferrara festeggia il ritorno in Serie B Nazionale con l' Adamant

Ferrara celebra con entusiasmo il ritorno in Serie B Nazionale dell’Adamant, un traguardo storico che ha fatto parlare di sé in tutta Italia. L’affetto dei tifosi e le reazioni di ex giocatori e dirigenti testimoniano quanto questa conquista sia più di una semplice promozione: è un simbolo di passione, orgoglio e rinascita per una città che non smette mai di sognare. La vittoria di oggi apre un nuovo capitolo, e il futuro è tutto da scrivere...

Il ritorno in Serie B Nazionale dell' Adamant ha fatto il giro d'Italia, sia sui media che sui social, con tantissime reazioni da parte di ex giocatori, dirigenti o appassionati che hanno legato la loro carriera a quella della nostra città. Il popolo biancazzurro è esploso già nell'immediato post gara 2 con Pordenone, e ha dato risalto ad una promozione che ha avuto un eco grandissimo, perché stiamo parlando pur sempre di Ferrara, di una piazza storica che ha scritto pagine di basket tra A1, A2 e B. Da Daniel Farabello a Michele Ferri e Daniele Biganzoli, da Alessandro Amici a Spiro Leka e Franco Del Moro, passando per tanti altri ex, l'intero mondo della palla a spicchi riaccoglie Ferrara nel posto a lei più consono, quello di un campionato nazionale.

