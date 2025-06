Fermato in auto con la cocaina nei guai 22enne

Un giovane di 22 anni, trovato in auto con 12 grammi di cocaina suddivisa in nove dosi, si è ritrovato nei guai a Casteldebole. La perquisizione domiciliare ha portato alla scoperta di un kit per il confezionamento della droga e di 1.900 euro in contanti, portando all’arresto per detenzione di sostanze stupefacenti. Una vicenda che solleva ancora una volta il problema dell’illegalità tra i giovani, evidenziando l’importanza di interventi preventivi e di controllo.

Trovato dai carabinieri in auto, a Casteldebole, con 12 grammi di cocaina divisi in nove dosi. Finisce nei guai un 22enne di origine straniera, dopo che la perquisizione si è allargata a casa del giovane. Qui c’era tutto il kit per il confezionamento della droga, oltre a 1.900 euro in contanti. Così è scattato l’arresto. I carabinieri della sezione operativa del Norm della compagnia di Bologna Borgo Panigale lo hanno arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’episodio è avvenuto durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, nel quartiere di Casteldebole. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Fermato in auto con la cocaina, nei guai 22enne

