Fermate Spalletti e Gravina | le due facce del disastro azzurro E ora? L’unica opzione è Ranieri

disastro continua sotto i suoi occhi. Gravina, invece di assumersi le responsabilità, ha preferito blindare il suo ruolo, lasciando che tutto cadesse a pezzi. Ora, con la qualificazione messa a rischio e il morale azzurro sotto zero, l’unica vera speranza è chiamare Ranieri: un tecnico capace di risollevare le sorti della Nazionale. È ora di fermare questa spirale di fallimenti e agire prima che sia troppo tardi.

Fermatelo. Anzi: fermateli. Luciano Spalletti e Gabriele Gravina: gli “apicali” del disastro consumato in Norvegia, dove ci hanno preso a salmoni in faccia. Il primo, in eterna lite con il mondo, andava già fermato dopo la figuraccia agli Europei. Avrebbe dovuto dimettersi, ma visto che il “ poltronismo ” è un male nazionale, non gli è passato per la testa (o forse sì, ma si è voltato dall’altra parte). A quel punto, palla a Gravina, ma il presidente federale, così preoccupato di gestire e consolidare il suo potere, non è intervenuto. Anche lui, dopo la batosta di un anno fa, avrebbe dovuto avere il buon senso e la dignità di salutare, ma Gravina ha dribblato la questione saltando l’uomo come non riesce ai giocatori di questa nazionale. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it