Fermare il massacro | Roma si mobilita per Gaza tra polemiche tensioni e richieste di pace

Un corteo per chiedere la fine delle violenze nella Striscia di Gaza e per rimettere al centro il tema dei diritti umani nel dibattito politico italiano. È questo il cuore della manifestazione che si terrà oggi a Roma, lanciata dal centrosinistra e sostenuta da un ampio arco di associazioni, movimenti, collettivi studenteschi e cittadini. L’appuntamento è fissato per le 14 in piazza Vittorio, con arrivo previsto a Porta San Giovanni. Le autorità stimano la partecipazione di circa 50mila persone. Il piano sicurezza è stato predisposto nei minimi dettagli in Prefettura e perfezionato in Questura: sorvegliato speciale l’intero percorso del corteo, con particolare attenzione alle frange più radicali e a possibili azioni dimostrative. 🔗 Leggi su Ildenaro.it